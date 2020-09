Juventus, 72 milioni di rosso in bilancio. Mercato bloccato, bisogna prima cedere

Juventus, si blocca il mercato

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il mercato della Juventus è fermo. Come comunicato ieri dalla società bianconera, il bilancio vede una perdita di 72 milioni. Quindi, solo attraverso delle cessioni può sbloccarsi il mercato in entrata. La difficoltà, è quella però di trovare acquirenti per alcuni prezzi pregiati oppure chi sia disposto a sborsare le cifre richieste. Al momento, quindi, Paratici è fermo in attesa di offerte vantaggiose per alcuni giocatori in modo da incassare e sbloccare il mercato.

