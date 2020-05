Juventus, adesso Higuain è un peso. Si fatica a trovare acquirenti

La Juventus ha messo tra la lista dei partenti Gonzalo Higuain, ma non ci sono offerte

In casa Juventus scoppia il caso Higuain, messo tra la lista dei partenti a fine stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, l’attancante Argentino non avrebbe molti estimatori. In settimana ci sono stati alcuni sondaggi del Newcastle e del Wolverhampton, oltre al River Plate e alcuni club della Mls Americana. I club Inglesi offrono al Pipita lo stesso ingaggio che ad oggi percepisce in bianconero, ovvero 7,5 milioni di Euro. Il problema è la valutazione che la Juventus da al calciatore, molto distante dai 18 milioni offerti dai club acquireni. I bianconero non vorrebbero mettere a bilancio una minusvalenza, visto che Higuain costò 90 milioni per strapparlo al Napoli. Al momento la situazione è in fase di stallo, ma la certezza è che a fine stagione Higuain lascerà la Juventus.

