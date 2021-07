Juventus, Allegri in conferenza: “Prima vincere lo scudetto, poi il resto. Inter favorita”

Allegri in conferenza stampa per la Juventus

Serie A – Juventus, Massimiliano Allegri in conferenza stampa di presentazione.

“Sono orgoglioso della chiamata della Juventus”

L’avversario che è migliorato di più crede sia l’Inter? Vi giocherete con loro lo Scudetto?

“Nel calcio italiano ci sono allenatori importanti, sono tornati Spalletti e Mourinho, c’è Sarri alla Lazio, Inzaghi all’Inter. L’Inter ha vinto lo Scudetto ed è la favorita, noi dobbiamo fare un percorso che ci porti a maggio a vincere il campionato. Poi c’è la Supercoppa, c’è la Coppa Italia e c’è la Champions, deve essere un desiderio, da parte di tutti. Ora pensiamo a passare il primo turno, un passo alla volta”.

Le cinque sostituzioni sono una novità che apprezza?

“Spero di non far casino, non ci sono abituato (ride, ndr)! È una buona possibilità, ma sta all’allenatore gestire le sostituzioni. Un bel vantaggio è che a fine primo tempo, se la gara è storta, puoi cambiarne quattro”.

Qual è l’avversario che le interessa più guardare?

“Ho guardato un po’ di partite in questi due anni, specie nel secondo. Verso la fine c’era la possibilità di tornare e volevo capire se ero ancora in grado. Quest’anno il campionato sarà molto equilibrato, i giovani del Milan quest’anno hanno più esperienza, con l’Inter sarà una delle favorite. Sarà un bel campionato, sarà importante dare continuità ai risultati”.

