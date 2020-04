Juventus in ansia per CR7, scoppiato un focolaio di Covid-19 sull’isola di Madeira a Camera do Lobos, dove c’è la villa in cui vive CR7 con la famiglia.

Juventus in ansia per CR7, scoppiato focolaio di Covid-19

Juventus in ansia per CR7: l’emergenza Coronavirus arriva anche sull’isola di Madeira, in Portogallo, dove attualmente si trova Cristiano Ronaldo. Alcuni media lusitani riportano come sia stato scoperto un focolaio da COVID-19 a Camera do Lobos, una cittadina a ovest della capitale Funchal, dove c’è la villa in cui CR7 vive con i suoi familiari.

CR7 – I 18mila abitanti di Camera dos Lobos sono stati subito isolati per contenere l’eventuale focolaio. La dimora del calciatore bianconero dista una ventina di chilometri dalla zona rossa.

