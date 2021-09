Juventus, bufera su McKennie. Bolla violata e gli USA lo rispediscono a Torino

Juventus, McKennie ci ricasca

Come riportato da ESPN il centrocampista della Juventus Weston McKennie è stato escluso dalla nazionale, per aver violato le norme anti Covid-19. Contro ogni indicazione del protocollo, lo stetunitense ha fatto foto e autografi con i tifosi senza indossare la mascherina. Ma non è tutto. McKennie non solo avrebbe violato la bolla organizzata dalla federazione, ma addirittura si sarebbe intrattenuto in camera con persone non autorizzate. McKennie era già stato protagonista qualche mese fa per una vicenda simile, quando in barba alle regole aveva organizzato una festa, dove parteciparono anche altri giocatori della Juventus, quando in quel periodo in Piemonte erano vietate dato il colore della Regione non permetteva assembramenti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scudetto 2018, da Torino: “De Laurentiis è un perdente, ha sempre vinto la più forte”

Il presidente del Lille attacca: “Osimhen? Non è stato pagato 81 milioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Israele: palestinesi evasi,arrestati parenti in Cisgiordania