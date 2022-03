Juventus, caso falso in bilancio: Dybala chiamato a testimoniare

Juventus, caso falso in bilancio, continua il lavoro della Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta ‘Prisma’. Come riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, l’accusa sta indagando sull’accordo legato alla riduzione degli stipendi che i giocatori della Juventus avevano raggiunto con il club in pandemia, nel marzo 2020: dopo le perquisizioni di ieri, oggi è stato chiamato a testimoniare Paulo Dybala.

“Il giocatore non è indagato ma è stato sentito come persona informata sui fatti, e non sarà l’unico giocatore convocato. Secondo l’accusa la Juve avrebbe concordato la riduzione di 4 mensilità e contestualmente anche l’integrazione negli stipendi degli anni successivi, senza però inserirlo correttamente nel bilancio.

Secondo i pm sarebbe un elemento che proverebbe le accuse di falso in bilancio su cui stanno indagando, oltre alle plusvalenze fittizie che hanno dato il via all’inchiesta”

