Juventus, Cuadrado alla Rai: “Il Napoli non ci ha concesso niente, non trovavamo spazi”

Cuadrado, centrocampista della Juventus Campione di Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai

Cuadrado, centrocampista della Juventus Campione di Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la sconfitta arrivata ai calci di rigore contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da ForzAzzurri:

“Siamo entrati in campo con la voglia di vincere la partita, ma il Napoli difendeva in undici ed era difficile trovare gli spazi per calciare in porta. Ora bisogna guardare avanti e pensare al campionato e poi alla Champions. Ci tenevamo tanto a vincere la coppa ma è andata male. Siamo una grande squadra e dobbiamo trovare la condizione che avevamo prima di questa pausa. Non era facile ricominciare dopo così tanto tempo. Cristiano Ronaldo era un po’ triste perchè ci tenevamo ad alzare questo trofeo. I rigori finali sono sempre una lotteria.

Mister Sarri ci aveva dato la giusta motivazione e noi, osservando la squadra dal campo, stavamo messi davvero bene. Abbiamo fatto tanto possesso, muovevamo la palla velocemente, ma non riuscivamo mai a trovare lo spazio per essere pericolosi sotto la loro porta. Stasera abbiamo trovato una squadra come il Napoli che si è difesa benissimo e non ci ha concesso niente. Forse ci manca ancora la condizione.

Non è assolutamente facile ricominciare dopo tantissimo tempo; volevamo sfruttare le fasce con gli uno vs uno che si venivano a creare ma loro raddoppiavano sempre e, col passare dei minuti, era sempre più complicato trovare gli spazi giusti. Non è andata bene stasera, dobbiamo trovare nuove forze per lottare in campionato e in Champions. Zero gol contro Milan e Napoli? Il momento è molto difficile, sicuramente questa lunga pausa non ci ha aiutato ma siamo una grande squadra, dobbiamo ripartire subite e migliorare tanto”.

Antonio De Nigro

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret: “Vittoria meritata.Nessuna rivincita, Gattuso fa le sue scelte”

Napoli-Juventus, 4-2(dcr): la Coppa Italia è del Napoli, il primo trofeo dell’era Gattuso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Muore schiacciato da un macchinario