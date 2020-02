Juventus-Milan di Coppa Italia: a porte aperte, ma solo per i residenti in Piemonte

Juventus-Milan di Coppa Italia si giocherà mercoledì sera allo Juventus Stadium a porte aperte, ma solo per i residenti in Piemonte

Juventus-Milan di Coppa Italia, a porte aperte: solo per i residenti in Piemonte

L’emergenza Covid-19, non ferma il match Juventus-Milan gara di ritorno di Coppa Italia che si giocherà mercoledì sera allo Juventus Stadium. Fino ad ora sono slittate cinque partite di Serie A in programma questo weekend, tra cui il big match Juventus-Inter.

Juventus-Milan di Coppa Italia

Nel corso del vertice che si sta tenendo in questo momento con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, è stato deciso che la partita si giocherà a porte aperte, ma potranno accerdervi soltanto coloro che sono residenti in Piemonte.

La notizia, in quest’ottica ma non sotto il profilo sportivo, fa ben sperare per la riapertura delle scuole in Piemonte già nel corso della settimana.

Fonte, lastampa.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret verso un’altra esclusione, Il Mattino: l’analisi della situazione

Ora è ufficiale. Rinviate altre cinque partite in serie A, si recupera il 13 maggio

Lozano unica richiesta di Carlo Ancelotti sul mercato, Davide ci credeva

Allarme “Coronavirus” – Verona-Napoli quasi sicuramente senza pubblico

Napoli-Torino, le probabili formazioni in campo stasera

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: il vademecum anti-stress e infodemia

Cade in forno spento, muore operaio

Coronavirus, altri 5 positivi Marche