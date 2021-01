Juventus-Napoli, Balzarini: “Tifosi azzurri strumentalizzati. Quante ca**ate!”

Balzarini torna sulla sentenza di Juventus-Napoli

Gianni Balzarini torna sulla sentenza di Juventus-Napoli, attraverso un editoriale sul portale ilbianconero.com non ha usato parole dolcissime. Ecco quanto riportato:

“Juve-Napoli, tifosi azzurri trascinati da chi sta strumentalizzando tutto. Quante ca**ate!. Parliamo della sentenza del Coni, sulla quale è intervenuto Gravina. E’ stato un po’ criticato, ho sentito tifosi del Napoli per questo intervento: per loro, deve essere super partes. Però attenzione: non ha detto che ha torto il Napoli! Ha solo ribadito che la Cassazione non può entrare a gamba tesa nel giudizio, altrimenti si stravolge tutto il diritto. Dunque, va rivisto tutto, altrimenti è un gran caos. Ecco, il gran caos l’hanno creato le strumentalizzazioni di queste parole. Perché c’è sempre il capopopolo che sa di ciò di cui si sta parlando, e semplicemente non gli interessa il contesto: pensa soltanto a creare il casino attorno, a trascinare con sé persone che non conoscono i dettagli. Speriamo di non tornarci più, ma sono sicuro che lo faremo. Chissà quante caz..te sentiremo ancora. “

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caserta, vergognoso furto all’interno dello stadio. A rischio Casertana-Catania

Moncalvo: “Juventus, scontro tra Agnelli ed Elkann. Debiti? Almeno 600 milioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nuova scossa di terremoto in Croazia, magnitudo 4.7