Juventus-Napoli, ecco perché Spalletti non ha parlato in conferenza

Il quotidiano Tuttosport svela le due ragioni per cui il tecnico Luciano Spalletti non avrebbe tenuto la conferenza prima di Juventus-Napoli.

Nella giornata di ieri, alla vigilia di Juventus-Napoli, Luciano Spalletti non è intervenuto in conferenza stampa come di consueto. Le due presunte ragioni per la quale sarebbe avvenuto ciò sono riportate dal quotidiano Tuttsport.

“Ieri Spalletti ha rinunciato alla conferenza stampa prepartita, probabilmente per evitare domande fastidiose su Milan-Napoli e anche per non dare indicazioni sullo schieramento anti-Juve, nel quale non saranno presenti i due recenti infortunati Mario Rui e Politano.”

