La prestazione di Khvicha Kvaratskhelia durante Juventus-Napoli è stata giudicata insufficiente dai maggiori quotidiani.

All’indomani di Juventus-Napoli i quotidiani hanno giudicato insufficiente la prestazione dell’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Di seguito i voti:

Gazzetta dello Sport – 5: “Simbolo della crisi del Napoli. Gli riesce poco o niente, la corsa in dribbling è scomposta, sbaglia un gol incredibile. Salvatelo.”

Tuttomercatoweb – 5: “Lo marcano, lo raddoppiano, lo triplicano. Risultato: lo fermano e lui si innervosisce. Nel primo tempo si mangia anche un gol non già fatto ma quasi. Rimedia pure un giallo di frustrazione. Non è al top.”

Corriere dello Sport – 5: “Il gol che sbaglia al 28’, quando Osi lo mette da solo davanti a Szczesny, con tutto il tempo di mirare e piazzare, è da non credere per uno come lui. E così s’innervosisce e cade nella provocazione di Gatti: reazione, giallo. Cambiaso è una goccia cinese (di falli) e sull’1-0 concede spazio al gioco di McKennie.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Allenamento Napoli a Castel Volturno: out due azzurri

Allegri a Dazn: “Vincere il Napoli per allontanarli da noi. Giuntoli? È sereno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”