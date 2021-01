Juventus-Napoli, Ronaldo: “Terreno di gioco non in perfette condizioni, vittoria sofferta”

Juventus-Napoli, le parole di Ronaldo

Cristiano Ronaldo al termine della sfida tra Juventus e Napoli che ha visto trionfare i bianconeri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Rai. Ecco quanto dichiarato:

“E’ stata una partita sofferta su un campo di gioco che non era il massimo. Abbiamo vinto una coppa importante anche per la fiducia. Dovevamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quanto s’era visto contro l’Inter, una partita in cui non avevamo fatto bene.”

