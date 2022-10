Juventus nei guai, ritrovato il documento che riguarda Cristiano Ronaldo

Trovato il documento che mette nei guai la Juventus

Continuano le indagini che vedono coinvolta la Juventus, come riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbero anche ulteriori sviluppi in merito. La Guardia di Finanza ha ricostruito alcuni documenti, dai quali è emerso anche quello relativo alle mensilità di Cristiano Ronaldo. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Secondo la Procura di Torino quella cifra per il portoghese non sarebbe stata inserita nel bilancio. Compensi agli agenti per operazioni inesistenti, contratti depositati in Lega per la riduzione degli stipendi che sarebbero diversi dalle scritture private ritrovate nelle perquisizioni e la famosa carta di Ronaldo, ritrovata, che ha un valore di quasi 20 milioni. Sono queste le novità che emergono dalle 19 pagine del capo d’accusa dell’inchiesta Prisma”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

