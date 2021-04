Juventus, Pirlo: “L’abbiamo preparata bene, ora obiettivo Champions”

Juventus, le parole di Pirlo a fine partita

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria ottenuta contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Non sono arrabbiato per i punti lasciati per strada. Non siamo stati bravi in tante gare abbordabili, affrontandole con atteggiamento diverso da stasera. Quando hai questo spirito, questa voglia di vincere, quando ti sacrifici in undici e copri le posizioni dei compagni alla fine il risultato arriva. Lavoro degli esterni? Sì, l’avevamo provato quest’atteggiamento con due esterni sempre larghi, Danilo a fare il centrocampista aggiunto per liberare poi l’ampiezza per Chiesa. Mi dispiace non essere riuscito a sfruttare le palle gol che abbiamo avuto, chiudendola prima. Quando giochi per la Juventus gli obiettivi devi conquistarli. In Champions avevamo la chance contro un avversario più debole, purtroppo abbiamo preso un brutto colpo. Poi abbiamo perso col Benevento e questo ci ha tolto dalla lotta per lo scudetto. Sono state due grandi delusioni. La Champions era una cosa che volevamo portare avanti, vedere le partite ieri sera ci ha dato grande rabbia perché potevamo essere una di quelle.”

