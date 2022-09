Juventus-Salernitana ancora polemiche: il commento dell’AIA

Continuano le polemiche sulla sfida tra Juventus e Salernitana, in particolare sul gol annullato ad Arkadiusz Milik.

Nella giornata di ieri è andata in scena Juventus-Salernitana, gara che verrà ricordata certamente per le polemiche che essa ha scaturito. Durante la suddetta sfida è stato annullato un goal all’attaccante bianconero ed ex Napoli Arkadiusz Milik per un presunto9 fuorigioco del difensore Leonardo Bonucci. La rete sarebbe invece regolare in quanto Antonio Candreva era posizionato più avanti del difensore bianconero.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’AIA con dichiarazioni che non sono certamente passate inosservate. Ecco cosa riporta l’agenzia ANSA:

“la squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l’immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di Candreva che tiene in gioco Bonucci sul gol del 3-2 di Milik poi annullato con l’ausilio delle immagini visionate.”

