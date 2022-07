Juventus, si teme un lungo stop per Pogba. Dovrà operarsi

Juventus, Pogba salterà l’inizio del campionato

La Juventus è preoccupata per le condizioni di Paul Pogba, dopo che gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al menisco. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista francese effettuerà una consulenza ortopedica specialistica per verificare le sue condizioni. Con ogni probabilità ci sarà bisogno di un intervento chirurgico, che potrebbe tenere lontano dai campi da gioco per almeno un mese. Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di Pogba per l’inizio della stagione.

