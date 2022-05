La Gazzetta dello Sport – Juventus su Koulibaly: è in cima alla lista di Allegri.

La situazione di Kalidou Koulibaly è estremamente complessa, ha un ultimo anno di contratto e l’agente non è d’accordo a spalmature. Oltre all’interesse del Barcellona, spunta anche la Juventus:

“Ramadani ha ottimi rapporti anche con la Juve. Se in Catalunya offrono contropartite tecniche, anche a Torino non vogliono certo svenarsi per un giocatore di 31 anni sebbene in cima alla lista di Max Allegri.

Il Napoli ha già mandato chiari segnali agli acquirenti: la valutazione è di 40mln. Una posizione rigida, tipica di un venditore abile come il numero uno azzurro. Ecco perché diventa rilevante la volontà del giocatore. Manterrà il patto di fedeltà con il mondo napoletano? Così l’uscita di Aurelio è un vero e proprio test psicologico: per Kalidou e per l’ambiente azzurro. A Torino sanno bene che il passaggio alla Juventus comporterebbe un possibile sovrapprezzo. I precedenti parlano in tal senso negli affari con il Napoli. E alla Continassa la prendono alla larga, ma i lavori sono in corso: con Ramadani in prima linea”.

