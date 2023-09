Kakha Dgebuadze: “Kvaratskhelia vede il suo futuro a Napoli”!

Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze è intervenuto in uno spazio su “X” gestito dall’account “L’antidisfattista” ed organizzato per parlare di Kvaratskhelia.

Nel corso della diretta su Kvaratskhelia, è intervenuto anche il giornalista Francesco Romano, founder della testata “La bombe di Vlad”. Dgebuadze ha restisto per circa due ore all’assedio dei tifosi del Napoli che lo hanno incalzato con domande rigardanti sia Kvatatskhelia su ampio raggio (dall’inserimento in squadra al rapporto con Garcia) che sulla Georgia in generale. Il giornalista georgiano, che si occupa principalmente di politica estera, ha tracciato una netta similitudine tra la sua sfera di lavoro ed il calcio italiano. Il riferimento è chiaro verso l’attenzione mediatica italiana volta a destabilizzare l’ambiente Napoli montando un caso sull’ingaggio dell’attaccante azzurro, una “polemica inutile”. Come recentemente sottolineato da Dgebuadze a valle di un incontro con la famiglia ed il procuratore del calciatore (che sono praticamente la stessa cosa), in casa Kvara non si va a guardare quanto guadagnano gli altri tesserati del Napoli.

Il futuro a Napoli

Il collega Romano ha evidenziato quanto il Napoli sia un club di raccordo tra i club medi ed i grandissimi club. Ciò si riconduce al percorso di un predestinato come Kvatatskhelia che conosce benissimo la realtà di un club come il Napoli ed ha pienamente compreso, insieme al suo entourage, che Napoli ed il Napoli è il posto giusto per crescere e completarsi come calciatore. La testimonianza di Romano e di Dgebuadze allontana dunque ogni ipotetico scenario di un prossimo addio di Kvaratskhelia al Napoli, il rinnovo non è inserito nè nell’agenda del Napoli, nè in quella del procuratore Mamuka Jugeli, il che non vuol dire che non possa essere riduscusso in futuro forti dell’ottimo rapporto con la Società di Aurelio De Laurentiis. A tranquillizzare ulteriormente i tifosi del Napoli sul futuro di Kvara, è l’indiscrezione del giornalista georgiano secondo la quale la giovane moglie di Kvaratskhelia ha scelto di vivere e studiare a Napoli.

Mario Scala

Fonte immagine in evidenza: flickr.com