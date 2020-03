Kara e Mon-El di “Supergirl” presto genitori: Melissa Benoist è incinta di Chris Wood

Colleghi sul set e ora anche genitori nella vita. La protagonista della serie tv di successo ‘Supergirl’ Melissa Benoist ha annunciato ai suoi fan su Instagram che presto diventerà mamma. Insieme al marito Chris Wood, conosciuto proprio in occasione durante le riprese del telefilm della CW, l’attrice 31enne aspetta il suo primo figlio, che a quanto pare nascerà la prossima estate a sarà un maschietto. La loro famiglia si allarga e gli unici cuccioli non saranno più soltanto i loro amatissimi cani. Ecco come Melissa Benoit ha dato l’annuncio della gravidanza:

Un ‘cucciolo’ di razza canina arriverà nella nostra famiglia molto presto! Chris Wood è sempre stato u vecchio papà per natura, ma adesso lo diventerà per davvero!

L’amore nato sul set tra Melissa Benoist e Chris Wood

Dal 2017 i due attori fanno coppia fissa e da allora la loro storia fa passi da gigante. Appena sei mesi fa Melissa Benoist e Chris Wood si sono sposati con una cerimonia privata in California. Conosciuti sul set dello show nel 2016 si sono subito innamorati, così come hanno fatto i loro personaggi Kara e Mon-El. Non appena la loro relazione è uscita allo scoperto i fan della serie ne so no stati elettrizzati. Nonostante la loro riservatezza, col tempo gli indizi sono stati sempre più chiari: prima paparazzati insieme a Los Angeles, poi l’attore è comparso su Instagram in uno scatto insieme alla madre di lei e, in attesa del debutto della terza stagione di ‘Supergirl’ si sono concessi una vacanza insieme in Italia. Ora bisognerà capire come Melissa Benoist gestirà la gravidanza, visto che è stata rinnovata per la sesta stagione della serie.

Melissa Benoist e il divorzio da Blake Jenner, Ryder di “Glee”

Non è la prima volta che l’attrice si innamora sul set. Ai tempi di ‘Glee’ infatti, a fare breccia nel suo cuore era stato il collega Blake Jenner, che nella nota serie tv interpretava il ruolo del rugbista dislessico. Conosciuti nel 2012, dopo un paio d’anni di fidanzamento si sono sposati nel 2015 e da allora sembravano inseparabili, nonostante la loro vita fosse cambiata con la partenza dell’attrice per Vancouver per iniziare a lavorare a ‘Supergirl’. Ma il loro matrimonio è durato appena quattro anni e sul set della nuova serie, Melissa Benoist ha trovato anche un nuovo amore, così ha richiesto il divorzio e, insieme, di poter tornare al suo cognome da ragazza. Recentemente l’attrice ha dichiarato di essere stata vittima di violenze domestiche, raccontando di essere stata ripetutamente malmenata da un ex compagno geloso, che l’avrebbe “presa a pugni, picchiata in testa, sbattuta contro il muro”, fino a romperle il naso e danneggiarle un occhio. Anche se non ha mai fatto nomi, il pubblico ha puntato il dito contro il suo ex marito Blake Jenner.