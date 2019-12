Kate Middleton e il principe William faranno un grande annuncio proprio a Natale

Secondo gli esperti della famiglia reale inglese, questo potrebbe essere un buon momento per fare un annuncio importante che possa anche sconvolgere l’equilibrio della Royal Family. Tante sono le voci che sono circolate in questi mesi su Kate Middleton e il principe William, tanto che potrebbe essere arrivato il momento di svelare qualcosa di cui i sudditi non sono stati messi a conoscenza.

Ad allarmare su un possibile annuncio è Omid Scobie, il commentatore della famiglia reale che nel suo format radiofonico per la Abc non ha esitato ad affermare: “Aspettatevi annunci reali durante le vacanze, è una decisione intelligente, perché si tratta di un momento tranquillo dell’anno. È un grande momento per annunciare nuove cose”. Non è chiaro di cosa possa trattarsi, dal momento che a parte qualche voce su un possibile quarto figlio in arrivo, oppure su eventuali iniziative benefiche in giro per il mondo, non c’è niente di effettivamente certo. Una piccola novità che riguarda proprio le festività natalizie, in effetti, potrebbe esserci ovvero il debutto dei piccoli pargoli dei Duchi di Cambridge alla messa di Natale che si terrà, come di consueto, nella cattedrale di Sandringham, insieme alla regina.

Meghan e il principe Harry non faranno Natale con la Royal Family

Il fatto che Meghan ed Harry non saranno presenti alla funzione natalizia, contraddicendo al protocollo reale, potrebbe essere il momento ideale per far presenziare per la prima volta i piccoli George e Charlotte che, fino a questo momento, non erano stati coinvolti in questa cerimonia. I duchi di Sussex, invece, trascorreranno il Natale in America, un vero e proprio cambiamento in fatto di regole da seguire, mai prima d’ora i membri della famiglia reale non avevano trascorso questo periodo insieme. C’è effettivamente aria di cambiamento a Buckingham Palace, una ventata di novità portata dal giovane principe e la sua consorte, di cui potrebbero giovarsi anche il fratello maggiore e la sua Kate.