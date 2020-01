Kate Middleton rivela: “C’è stato un periodo in cui mi sono sentita sola”

Ci sono nuove rivelazioni intorno alla Famiglia Reale e questa volta riguardano il ducato di Cambridge. Dopo l’addio di Harry Windsor e Meghan Markle si ritorna a parlare della Duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Si parla di un dramma segreto: “Mi sono sentita sola…”, avrebbe dichiarato la duchessa. Cosa è successo? Nel corso di una visita a un centro per bambini di Cardiff, Kate Middleton si è ritrovata a pensare a un aspetto della sua vita.

Le parole di Kate Middleton

Kate Middleton avrebbe rivelato che nel primo anno di matrimonio ha vissuto praticamente isolata nel mezzo di Anglesey: “Se solo avessimo avuto un centro come questo”, avrebbe detto. A tutte le mamme presenti al centro, Kate Middleton avrebbe fatto questa rivelazione. Queste le parole riportate dai tabloid:

Mi sono sentita sola. Era il primo anno di matrimonio e avevo appena avuto George. Siamo venuti qui, stavamo nel mezzo di Anglesey. Era così isolato, così tagliato. Non avevo una famiglia attorno e William faceva i turni di notte. Se solo avessi avuto un centro come questo. Adesso, però, sono una mamma felice. Sono contenta di essere tornata in Galles.

Il silenzio su Harry Windsor e Meghan Markle

Kate Middleton non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione sulla scelta clamorosa di Harry Windsor e Meghan Markle, rispettivamente duca e duchessa del Sussex, di lasciare la Famiglia Reale. Solo la Regina Elisabetta ha rilasciato comunicati ufficiali in proposito, ma da parte del resto della famiglia sono trapelate solo indiscrezioni. È cosa nota, tra tutti questi rumors, che tra Kate Middleton e Meghan Markle non ci sia mai stato tutto questo feeling e questo trasporto. Probabilmente, l’allontamento dalle stanze reali della coppia non può che giovare a tutti. I sentori di una crisi si erano avvertiti già a Natale, quando nei tradizionali auguri della Regina Elisabetta, sulla prestigiosa scrivania mancavano le foto della famiglia del Sussex.