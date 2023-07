Corriere dello Sport – Kilman attende il Napoli, prima offerta di ADL rifiutata: c’è speranza.

Aurelio De Laurentiis è pronto ad investire su Max Kilman, ma senza eccedere. Il patron del Napoli, difatti, per il giocatore si è spinto fino a 35 milioni di euro, per cercare di convincere il Wolverhampton, che però non ha gradito la cifra. I partenopei sono fiduciosi, sperano che alla fine il club si convinca ad accettare la prima offerta, anche perché la volontà del giocatore è quella di disputare la Champions. C’è anche il Tottenham in pressing, che però non potrebbe offrirgli la medesima vetrina. Gli azzurri hanno giocato d’anticipo, ad oggi sono in una posizione di vantaggio.

