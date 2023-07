Corriere dello Sport – Kilman è il desiderio per la difesa: ADL farebbe di tutto per averlo.

Il Napoli ha le idee chiare per la difesa, il sostituto perfetto di Kim è Maximilian Kilman. Il giovane 26enne è stato selezionato come la migliore soluzione. I partenopei hanno già presentato un’offerta da 35 milioni per il giocatore, che al momento il Wolverhampton ha rifiutato. Tuttavia, è solo ed esclusivamente il club di Premier ha poter sbloccare la trattativa, perché De Laurentiis non ha alcuna intenzione di andare oltre. Kilman, secondo le idee azzurre, è l’erede perfetto, perché ritenuto in possesso delle qualità atletiche e tecniche necessarie per giocare nel modulo di Garcia.

Fonte foto: Flickr.com

