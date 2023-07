Corriere dello Sport – Kilman è il primo obiettivo del Napoli: si tratta per limare la cifra.

Max Kilman rimane il primo obiettivo del Napoli per sostituire Kim. Il giocatore vale 40 milioni, e il Wolverhampton non ne vuole sapere di accettare la prima proposta avanzata da De Laurentiis, ovvero di 35 milioni. Tuttavia, il quotidiano fa presente che, la distanza non è incolmabile e quindi le due società trattano. Per ora si attende, perché tutta Europa sa che il Napoli ha incassato i 50 milioni per la clausola del sud-coreano. Il Tottenham, intanto, cambia obiettivo puntando a Van de Ven, lasciando così ai partenopei la strada spianata. Al momento, però, manca l’accordo economico.

