Corriere dello Sport – Kilman è la prima scelta, ma ADL pensa a tre alternative per tutelarsi.

L’edizione odierna del quotidiano, è tornata a parlare dell’interesse del Napoli per Max Kilman. Il giocatore non sembrerebbe essere molto vicino, perché la prima offerta al Wolverhampton, di 35 milioni, è stata respinta dalla società. Inoltre, i Wolves hanno proposto al giocatore di prolungare il contratto fino al 2027. in questo momento gli azzurri, però, non retrocedono, anzi, spingono per chiudere quanto prima la trattativa.

Intanto, la testata giornalistica fa sapere anche che De Laurentiis ha deciso di mantenere aperte altre strade. Nella giornata di ieri è spuntato il profilo di Kostantinos Mavropanos, 25enne dello Stoccarda. Poi Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach, 26 anni. Discorso più ampio invece per Le Normand, il ragazzo piace tanto quanto Kilman, ma la trattativa è complicata a causa della clausola rescissoria da 50 milioni, imposta dalla Real Sociedad.

Fonte foto: Flickr.com

