Corriere dello Sport – Kilman grande obiettivo: ma i Wolves devono abbassare le pretese.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul grande obiettivo del Napoli per la difesa: Max Kilman. È lui il giocatore individuato per raccogliere l’eredità di Kim: “Fino in fondo, quasi a ogni costo: il difensore individuato per colmare il vuoto lasciato da Kim è lui, l’inglese di origini ucraine venuto dal futsal, ma il Wolverhampton deve abbassare le pretese e limare la richiesta di 35 milioni di sterline, 41 milioni di euro al cambio. Il club azzurro s’è già spinto a offrire 35 milioni di euro: un segnale chiarissimo della voglia di assicurarsi il giocatore. Ma i Wolves hanno un altro tipo di idea: vogliono capitalizzare al massimo.

Costa tanto anche Kilman, l’uomo che il Napoli ha scelto da mesi per completare la difesa: 40 milioni di euro, dicevamo, è la valutazione dei Wolves. Che hanno migliorato i bilanci dopo gli addii di Neves, Collins, Coady, Traore, Moutinho e Costa ma che hanno ancora un certo bisogno di fare cassa per poter investire. La trattativa continua, a oltranza, con le pause classiche della strategia: difesa e contropiede”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski verso l’addio: il polacco apre all’offerta dell’Al-Ahli, la situazione

Mario Rui sondato dall’Al-Nassr ma, la FIFA blocca il mercato del club saudita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lazio, Lotito non concede il transfer