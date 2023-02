Tuttosport – Kim diffidato, Juan Jesus verso la titolarità contro l’Empoli.

Secondo le testimonianze di Raffaele Auriemma, a fare panchina non saranno solamente Mario Rui e Politano contro l’Empoli. Il quotidiano svela un’altra mossa in vista della sfida di oggi: Juan Jesus potrebbe partire titolare, considerata la diffida di Kim, il quale avrà un ruolo fondamentale in vista del big match di venerdì contro la Lazio. A differenza di chi si riposerà, per Lobotka ed Anguissa non vi sarà nessuna sosta. Stessa e identica cosa per Osimhen che partirà come sempre titolare.

Fonte foto: Instagram @juan05jesus

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli, parla il presidente: “Su Vicario due italiane che giocano la Champions”

Empoli-Napoli: la probabile formazione dei partenopei

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Evade dal carcere di Nuoro calandosi con le lenzuola