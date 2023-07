La Gazzetta dello Sport – Kim è ancora del Napoli, se il Bayern non paga entro sabato rimane in Italia.

L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione su Kim. Il difensore è partito per Monaco di Baviera, ma a quanto pare il club non avrebbe ancora esercitato la clausola per riscattare il cartellino del giocatore, nonostante abbia già effettuato le visite mediche. La clamorosa svolta, avverrebbe laddove il club non dovesse pagare la clausola entro sabato.

“Ieri il Psg ha annunciato l’acquisto di Lucas Hernandez che ha lasciato proprio i campioni di Germania che oggi potranno già annunciare Kim e comunque dovranno prima completare un pagamento da quasi 60 milioni di euro (che poi fra commissioni e altro scenderanno a poco più di 50 per il Napoli) e farlo entro sabato prossimo, perché dopo il 15 si chiude la finestra e in quel caso – e sarebbe veramente una sorpresa – il sudcoreano resterebbe al Napoli”.

