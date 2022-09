Kim: la clausola rescissoria vale solo in un caso, i dettagli

Kim Min-Jae è diventato uno dei punti fermi del Napoli di Luciano Spalletti. Il coreano non sta facendo rimpiangere Kalidou Koulibaly e le sue prestazioni stanno già attraendo l’attenzione di diversi top club europei. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte del suo futuro.

Queste le sue parole:

“Anche se è difficile giudicare perché abbiamo ancora negli occhi giocate straordinarie e quindi se dovessimo paragonare i tre di allora alla situazione odierna, quelli forse avevano qualcosa in più. Dobbiamo dare il tempo ai ragazzi di oggi per dimostrare quello e quanto valgono. Su Kim la clausola rescissoria vale se il calciatore non si trova più bene in un posto. Credo che il Napoli non abbia necessità a prendere un calciatore più esperto di Di Lorenzo. Anche perché quest’ultimo è intoccabile e quindi il sostituto non giocherebbe mai”.