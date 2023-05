Corriere del Mezzogiorno – Kim, partenza sempre più probabile: spuntano i sostituti.

La clausola di Kim, esercitabile all’estero dal 1 al 15 luglio, che parte da una base di 50 milioni variabile in relazione al prestigio e al fatturato del club, sta suscitando l’interesse di svariate big in Europa. Il Manchester United, in modo particolare, avrebbe l’intenzione di chiudere quanto prima per l’azzurro. Intanto lo scouting del Napoli è a lavoro per il sostituto, in caso di ipotetica partenza. I profili individuati sono Doekhi dell’Union Berlino e Danzo del Lens. In Italia piace Scalvini dell’Atalanta, ma quest’ultimo ha una valutazione troppo alta.

Fonte foto: Flickr.com

