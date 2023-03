Kim sta meglio, allenamento di oggi scioglierà ogni dubbio

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle condizioni di Kim Min-Jae. Il difensore si è trovato costretto ad abbandonare il campo, dopo un dolore insistente al polpaccio. Nel post-partita di Napoli–Atalanta, Luciano Spalletti ha ironizzato: “Gli ho detto che si doveva allenare già il giorno dopo, che non doveva fare scherzi”.

Inoltre, da Castel Volturno, arrivano notizie in merito alla sua ripresa. I segnali dati dal giocatore sono molto confortanti in ottica Napoli-Eintracht: “Dovrebbe farcela, insomma, e senza rischi, ma la seduta di allenamento in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno fungerà da verifica decisiva. La fiducia e l’ottimismo regnano sovrani”.

