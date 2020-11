Kiss Kiss, De Maggio: “Buone notizie su Diego, Insigne? Ancora in dubbio per il Rijeka”

Il giornalista ha fornito le ultime su Maradona e su Insigne

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli fornendo le ultime notizie sulle condizioni di Maradona e sul possibile recupero di Insigne per la prossima di Europa League contro il Rijeka.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Arrivano bellissime notizie sul Pibe de Oro, questa notte è stato operato a Buenos Aires, ma è andato tutto per il meglio. Diego già si sta riprendendo alla grande, qui eravamo tutti in attesa. La notizia positiva è propria questa, l’intervento chirurgico è andato nel verso giusto, non aspettavamo altro. Auguriamo una pronta guarigione a Diego.

Lorenzo Insigne è recuperato, ma non è ancora certa la sua presenza in Europa League contro il Rijeka. Oggi ne sapremo di più. La squadra azzurra partirà nel pomeriggio per la Croazia, poi parlerà anche Gennaro Gattuso in conferenza stampa con un tesserato, vedremo nelle prossime ore. Domani, poi, ci sarà la partita contro il Rijeka, le scelte già sono state fatte, ma non c’è ancora certezza sull’impiego del capitano Lorenzo Insigne“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne, rinnovo vicino. Aumento d’ingaggio e ricchi bonus per il capitano

Conte, firmato il nuovo dpcm. Sarà in vigore fino al 3 Dicembre

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa 2020: Conway, Trump parlerà stanotte