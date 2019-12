Kiss Kiss – Mercato Napoli, il club punta su Lobotka o Pereira: si tratta sulle clausole. I dettagli

Mercato Napoli di gennaio, il club punta su un regista: Lobotka o Pereira

Mercato Napoli per gennaio, la priorità del club è un regista

visto che nella rosa di Gattuso non è presente un play puro. La prima scelta era Lucas Torreira, ma l’arrivo di Arteta ha complicato i piani azzurri. Per questo al momento sono in rialzo le quotazioni di Stanislav Lobotka, clausola da 50 milioni al Celta Vigo. Il club partenopeo sta provando una mediazione e sarebbe pronto ad investire 30 milioni.

L’alternativa sarebbe Danilo Pereira. La sua clausola è da 40 milioni, ma il Napoli ha sondato il terreno con il Porto per provare a strapparlo a 25 milioni. Vedremo se ci sarà l’apertura dei portoghesi. Lo riporta Radio Kiss Kiss Napoli.

