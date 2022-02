Koulibaly – ADL vuole blindare il suo top player: a lavoro per il rinnovo

Corriere del Mezzogiorno – Kalidou Koulibaly: il comandante di Spalletti. De Laurentiis non vuole rinunciare al suo top player, il tetto massimo degli stipendi fissato per lui può sforare.

Kalidou Koulibaly viene prima di tutti. De Laurentiis ha una priorità e vuole rispettare le gerarchie in sede di rinnovi:

“Gli ingaggi non sono tutti uguali, perché nessun calciatore è uguale ad un altro. Il club di Aurelio De Laurentiis non «sacrificherà» il suo top player Kalidou Koulibaly, anche a costo di una eccezione alla politica di austerity intrapresa per esigenze di bilancio. La proposta di rinnovo infatti è già argomento all’ordine del giorno. E il tetto massimo degli stipendi fissato dalla società, per lui, potrebbe essere anche sforato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Offerta al ribasso per il rinnovo di David Ospina

Osimhen: “Voglio vincere per Napoli, per la città sarebbe strepitoso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le tante proposte di modifica della Costituzione presentate alle Camere