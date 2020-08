Koulibaly, c’è l’accordo con il City. Resta da convincere il Napoli

Koulibaly sempre più lontano da Napoli

Secondo quanto riportato da France Football, Kalidou Koulibaly avrebbe trovato l’accordo con il Manchester City. Le parti sarebbero d’accordo sia sull’ingaggio, che sulla durata del contratto. Lo scoglio più difficile da superare per il club inglese, è Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, è irremovibile sulla richiesta economica per cedere il difensore senegalese. I due club nelle ultime settimane si sono riavvicinate, ma serve un altro rilancio del City per poter concludere l’affare.

