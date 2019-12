Koulibaly – Quattro club di Premier sul senegalese

Tweet on twitter

Il centrale difensivo Kalidou Koulibaly è l’oggetto del desiderio del Manchester United già da qualche anno.

Ad aggiungersi alla lista dei pretendenti per Koulibaly ci sono altri 3 club di Premier League che potrebbero scatenare una vera e propria asta per il miglior difensore della Serie A della passata stagione. Stando a quanto riportato dal Daily Star anche Chelsea, Arsenal e Tottenham starebbero pensando di presentare un’offerta ufficiale per il senegalese già nella prossima finestra di mercato a gennaio.

