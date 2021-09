Koulibaly si è promesso a Spalletti, nei suoi piani c’è lo Scudetto

Koulibaly si è promesso a Spalletti, ma non solo, nei suoi piani un grande obiettivo di squadra: lo Scudetto.

Sull’edizione odierna, de La Gazzetta dello Sport, è stato preso in considerazione il profilo di Koulibaly. Il difensore del Napoli di Spalletti ha lasciato una promessa al tecnico azzurro: “Da tre anni, il nome di Koulibaly viene fuori ogni qualvolta si parla di mercato. Ad ogni sessione, viene dato per partente, si discute del valore del suo cartellino, si fanno ipotesi di probabili acquirenti ma, poi, nulla succede. Si parlava di un’offerta importante da 50 milioni da parte del Manchester United, ma dalla proprietà hanno fatto sapere che in sede non sono mai arrivate richieste, da nessuna parte.