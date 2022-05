Corriere dello Sport – Koulibaly tentato dal Barcellona: la permanenza non è scontata.

Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli in estate:

“Stavolta, con un contratto che evaporerà nel giugno del 2023 e la possibilità – si chiama anche «rischio» di poter perdere un patrimonio, la tentazione potrebbe spingere i pretendenti a rifarsi vivi: in Spagna, «Sport» l’ha toccata piano, nell’analisi del Barcellona che verrà: fotografia a tutta pagina, titolo racchiuso in uno strillo – Koulibaly – e sommario che non ha bisogno di traduzione: «Prioridad para el central». Tutto il resto è secondario. Koulibaly valeva, una volta, estate 2018, un centinaio di milioni di euro, adesso che va in scadenza ce ne potrebbero voler fisiologicamente di meno”.

