La Gazzetta dello Sport – Kvara, ancora nessuna resa: un dato preoccupa Garcia.

Rudi Garcia, dopo la sosta Nazionali, si aspetta di ritrovare quanto prima il miglior Khvicha Kvaratskhelia. Il Mvp della scorsa stagione in Serie A, colui che è capace di andare in doppia cifra gol senza apparente difficoltà. Un dato, però, preoccupa: se non dovesse riuscire a segnare neanche contro il Genoa, supererà i sei mesi di astinenza. L’ultima rete del georgiano risale al 19 marzo contro il Torino, da quel momento soltanto due assist, in una serie di partite in cui non ha saputo incidere. Esempio contro il Milan in Champions League.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Polonia – Isole Far Oer, Zielinski regolarmente in campo

CAMPI FLEGREI, scossa di terremoto di magnitudo 3.8

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Udinese: Sottil in bilico