Corriere dello Sport – Kvara è tornato, il tiraggiro in georgiano ha fatto dimenticare Insigne.

Khvicha Kvaratskhelia è la rivelazione non solo del Napoli, ma dell’intera Serie A: ha fatto appassionare tutti, il suo talento innegabile lo rende più di un prodigio. Questo è quanto riportato dal quotidiano, in merito al suo rientro con la Roma.

“Nel mistero più fitto per una scelta coraggiosa e insolita, gli assegnarono – ovviamente – la corsia di sinistra: lo fecero per consentirgli di sprigionare il suo tiraggiro in georgiano; forse pure per colmare quel vuoto lasciato dall’addio di una bandiera, che era pure il capitano; quasi sicuramente, avendo consapevolezza di una fantasia estrema, per soffocare immediatamente un rimpianto che non si è avvertito, perché alla seconda giornata, dopo l’ouverture con Verona e Monza, si era già piombati nella Kvaramania, una dimensione favolistica che ha finito per rapire. Con dieci milioni di euro, nel calcio mondiale, si possono ancora fare molte cose, come per esempio scovare un fuoriclasse 3.0, un genietto che ha impiegato un attimo per conquistare Napoli“.

Fonte foto: Instagram @kvara7

