Repubblica – Kvara, fila di pretendenti in estate: ADL lo blinderà con aumento di contratto.

Secondo le pagine del quotidiano, Aurelio De Laurentiis avrebbe già in mente un piano per blindare Khvicha Kvaratskhelia, gioiello ambito da molte big europee. Il talento piace a molte società e in estate sono previste offerte monstre per cercare di acciuffarlo. Tuttavia il presidente non è intenzionato a lasciarlo andare, considerando che la sua idea è quella di trattenerlo almeno per un po’ in azzurro. Con il contratto in scadenza nel 2027, il fenomeno guadagna poco più di 1 milione a stagione, ma l’intenzione, oltre al prolungamento di contratto, è anche quella di riconoscergli meriti economici e dunque un aumento del salario.

