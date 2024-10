La Gazzetta dello Sport – Kvara, la questione rinnovo conta: si aspettava una gratificazione dopo lo scudetto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia. È stata posta l’attenzione anche sulla questione rinnovo:

“Kvara, in verità, quando è in giornata è ancora l’uomo in più del Napoli e da ieri è anche il capocannoniere della squadra con 4 reti. Ma sembra aver perso la leggerezza e la spensieratezza dei giorni migliori, quando tra un tunnel e una sterzata faceva impazzire le difese avversarie.

La questione rinnovo conta, certo, anche se ufficialmente non ha mai avuto atteggiamenti sbagliati che potessero aprire a uno scontro. Kvara si aspettava una gratificazione subito dopo la grande stagione che ha portato allo scudetto e ora che è entrato nel terzo anno di contratto e continua a guadagnare meno di due milioni a stagione, il suo entourage sembra deciso a riprendersi con gli interessi il tempo perduto”.

