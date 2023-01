Kvara out causa febbre, ma allenamento a rischio per maltempo

Kvaratskhelia out causa febbre, ma allenamento a rischio per maltempo.

Secondo il Corriere dello Sport, per Khvicha Kvaratskhelia è stata scelta la strada della massima prudenza, considerando la febbre che lo ha colpito nelle ultime ore. La domanda che tutti si pongono è se per sabato riuscirà a recuperare in vista della sfida contro la Salernitana.

“Per Salernitana-Napoli, in fin dei conti, c’è tempo, e la prima mossa, un dribbling secco senza se e senza ma, non poteva che essere il riposo, lontano dal freddo e dal gelo: una serata al riparo dalle insidie, poi oggi si vedrà e, probabilmente, si eviterà di azzardare con l’allenamento in una città in cui resiste l’allerta meteo“.

Fonte foto: Instagram @kvara7

