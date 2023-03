Kvaratskhelia: “A Napoli come in un sogno, per Spalletti è importante lo spirito di squadra”

Kvaratskhelia sul suo arrivo a Napoli e il rapporto con Spalletti

L’attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia ha sicuramente avuto un impatto positivo con il nostro campionato, facendo parlare di se anche oltre i confini italiani. Il 77 azzurro ha rilasciato una lunga intervista al New York Times, dove ha parlato del suo arrivo in città e del rapporto con Luciano Spalletti. Ecco quanto dichiarato:

“Mi è sembrato di vivere un sogno fin dal primo giorno che sono arrivato qui a Napoli. Dopo un po mi sono reso conto che invece era la realtà, e dovevo prendermi le mie responsabilità per fare bene. Sono grato alle persone che mi dimostrano tutto il loro affetto, è fonte di ispirazione per me, spero sempre di essere all’altezza e ripagare il loro amore che mi hanno mostrato fin dal primo giorno. Con Spalletti ho fatto una bella chiacchierata appena arrivato, mi ha parlato del lavoro difensivo da fare e dell’importanza del gioco di squadra. La cosa più importante per lui è lo “spirito” di una squadra. Gli allenatori italiani sono famosi proprio per questo. Bisogna sempre giocare con il cuore e dare il massimo, ma soprattutto credere in ciò che si fa. Penso che sia stato messo nelle migliori condizioni possibili per fare bene. Ripeto, ci metto sempre il cuore in ogni cosa che faccio”.

