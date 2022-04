Kvaratskhelia dice si al Napoli, pronto un contratto fino al 2027

Kvaratskhelia, c’è l’accordo

Khvicha Kvaratskhelia ha detto si all’offerta del Napoli, come riportato da Il Mattino, il giocatore georgiano sarà l’edere di Insigne. Contratto fino al 2027 da 900 mila Euro a stagione più eventuali bonus, tanto da poter superare il milione. Nella giornata di venerdì il ds Giuntoli ha avuto una conference call con l’entourage, per limare i dettagli. Investimento importante anche per il cartellino, 9 milioni che il Napoli vorrebbe rateizzare in tre anni.

