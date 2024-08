Geo Team – Kvaratskhelia è stato 4 ore in ospedale: ci sarà contro il Bologna

Secondo il profilo di Geo Team, Khvicha Kvaratskhelia, subito dopo essere uscito dal campo contro il Verona, avrebbe trascorso 4 ore in ospedale. Arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni: “Kvara è stato portato all’ospedale di Verona insieme ad un membro dello staff medico del Napoli e lì ha trascorso circa 4 ore. La sua partita contro il Bologna del 25 agosto non è in dubbio. L’attaccante georgiano sarà pronto.”

