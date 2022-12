L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sarà in campo contro il Crystal Palace, l’infortunio sembra solo un ricordo.

Khvicha Kvaratskhelia scenderà in campo nella giornata di oggi contro il Crystal Palace. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla sua situazione e sul suo infortunio che sembra del tutto passato.

“La prima partita con l’Antalyaspor ha confermato che ormai la lombalgia che l’ha costretto a saltare le ultime tre di campionato prima della pausa è un ricordo lontano e la seconda con gli inglesi servirà a mettere a punto un po’ di cose. Uno dei grandi amori del signor Kvaratskhelia. Un periodo non esattamente facile: i problemi fisici, le partite in fumo e poi la stoia dei ladri in casa e del furto della Mini ritrovata in un clic. Tutto alle spalle, comunque: Kvaratskhelia s’è curato a Napoli e poi a Tbilisi, in Georgia, dove ha continuato a seguire le indicazioni dello staff medico e ha ricominciato ad allenarsi gradualmente in campo nel corso della pausa. Dalle vacanze che hanno preceduto il ritiro di Belek: un periodo che ha sfruttato al meglio facendo benzina con il lavoro a secco e poi migliorando, tatticamente, i movimenti e le giocate che Spalletti vuole da lui.”

Fonte foto: Instagram, @kvara7

