Kvaratskhelia, l’agente: “Resta a Napoli anche se ama il Real”

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato dell’attaccante del Napoli ai microfoni del canale Youtube “GeoTeam”.

L’agente dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia Mamuka Jugeli è intervenuto ai microfoni del canale Youtube “GeoTeam” ed ha parlato proprio del giocatore georgiano. Secondo le sue parole, Khvicha Kvaratskhelia continuerà a vestire la maglia del club azzurro pur tifando per il Real Madrid. Non solo: Mamuka Jugeli afferma che il giocatore non andrà in nessun club italiano al di fuori del Napoli, almeno per il momento.

Ecco le parole dell’agente:

“A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c’è nulla con altri club. Inoltre non si trasferirà in nessuna squadra italiana. Ho parlato con lui e mi ha confessato: ‘Mamuka, non giocherò in un’altra squadra italiana al di fuori del Napoli’. Poi non so cosa accadrà tra 10 o 15 anni, magari l’Inter lo chiamerà e lui vorrà andarci ma ad oggi non vuole saperne nulla.”

Fonte foto: Instagram @kvara7

