Kvaratskhelia: “Napoli? Qui la gente vive di calcio, Maradona è un Dio”

Khvicha Kvaratskhelia su com’è vissuto il calcio a Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato unintervista ai canali ufficiali della UEFA. Il goergiano si è soffermato anche sull’amore dei napoletani per il calcio e per il Pibe de Oro, Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole:

“Qui la gente vive per il calcio, questa è la cosa che mi ha sorpreso di più. Non esco spesso, ma quando salgo e scendo dall’auto mi rendo conto che questa città vive di calcio. Amano il calcio, idolatrano Maradona, che è ovunque tu guardi: lo trovi sui finestrini di un taxi e non solo e tu dici ‘Eccolo, Dio’. Qui la gente respira il calcio”.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il report dell’allenamento odierno: aggiornamento condizioni Raspadori

Benitez: “Napoli squadra forte arriverà in fondo anche in Champions. Osimhen mi ricorda Torres”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici