Corriere dello Sport – Kvaratskhelia può rinnovare: raddoppierà il suo ingaggio. Annuncio a breve.

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a rinnovare il suo contratto, nonostante sia in scadenza nel 2027. Aurelio De Laurentiis, però, vorrebbe oltre che prolungarlo, anche incrementare il suo stipendio, che tra base fissa e bonus dovrebbe raddoppiare. La cifra di cui si parla è più o meno 3 milioni, che lo porteranno a godere di un adeguamento in linea con i parametri del club. L’agente del giocatore, Mamuka Jugeli, ha incontrato il patron durante la prima partita del ritorno dei quarti di Champions col Milan, a Napoli, e si sono dati appuntamento all’estate. Proprio in questo periodo di mercato, anche se si attende una fase più “serena” per concludere.

